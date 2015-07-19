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Ümit milliler final şansını kaybetti

Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da süren Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’a 81-58 yenildi.

Ümit milliler final şansını kaybetti

Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da süren Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’a 81-58 yenildi.

19 Temmuz 2015 Pazar 07:35
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Ümit milliler final şansını kaybetti
ROMA - Basketbolda, Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan’a 81-58 yenilerek, final şansını kaybetti.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı takım, yarı finalde Sırbistan ile mücadele etti.

Başbaşa geçen karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16’lık skorla Türkiye önde tamamlarken, ikinci çeyrekte hücumda etkinliğini artıran Sırbistan, soyunma odasına 37-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte maçın kontrolünü bırakmayan Sırbistan, farkı açarak bu çeyreği de 56-38 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Türkiye’nin farkı eritmesine izin vermeyen Sırp Ümit Milli Takımı, mücadeleyi 81-58 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonanın son gününde Türkiye, TSİ 19.45'te Fransa ile üçüncülük-dördüncülük maçına çıkacak. Bu maçın ardından TSİ 22.00'de ise Sırbistan ile İspanya turnuvanın finalinde kozlarını paylaşacak.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 08:58
Anahtar Kelimeler:
önce VatanÜmit MillilerFinal şansı
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