Ümit milliler final şansını kaybetti

ROMA - Basketbolda, Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan’a 81-58 yenilerek, final şansını kaybetti.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı takım, yarı finalde Sırbistan ile mücadele etti.

Başbaşa geçen karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16’lık skorla Türkiye önde tamamlarken, ikinci çeyrekte hücumda etkinliğini artıran Sırbistan, soyunma odasına 37-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte maçın kontrolünü bırakmayan Sırbistan, farkı açarak bu çeyreği de 56-38 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Türkiye’nin farkı eritmesine izin vermeyen Sırp Ümit Milli Takımı, mücadeleyi 81-58 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyonanın son gününde Türkiye, TSİ 19.45'te Fransa ile üçüncülük-dördüncülük maçına çıkacak. Bu maçın ardından TSİ 22.00'de ise Sırbistan ile İspanya turnuvanın finalinde kozlarını paylaşacak.