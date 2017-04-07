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'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 10 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile yapacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 10 Nisan Pazartesi günü Galatasaray ile yapacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

07 Nisan 2017 Cuma 15:38
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'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'

İSTANBUL 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Salı akşamı kupa maçını oynadık, hafta sonundan sonra orada bir moral kazandık. Türkiye Kupası'nda da son 4'e kaldık. Zihinsel durumumuz daha iyi. Bütüne baktığımızda, harika bir sezon geçiyor, ligde 2. sırada, kupada son 4'teyiz. Şampiyonluk ile kupada ilerleyebilmek ve bunu konuşabilmek çok güzel. Nisan sonu, bir şeyleri sağlıklı görme adına daha iyi olacaktır. Bir senedir çok büyük emek veriyoruz, 26 hafta bitti, bunun 16-17 haftası lider kaldık. Biz grup enerjisi olan bir takımız, hep güçlü olmamız lazım. Güçlüyüz, umarım pazartesi günü de Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz."

Adebayor'un sakatlığı

Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Togolu golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'un Galatasaray karşısında oynama şansının yüzde 50 olduğunu belirtti. 

"Nisan, şampiyonluk yolunda kırılma ayı olur mu?" sorusuna ise Avcı şu yanıtı verdi:

"Nisanda büyük takımlarla karşılaşacağız, ligin domino taşlarıyla oynayacağız. Önce Galatasaray, iki hafta sonra Beşiktaş, Beşiktaş maçı öncesinde kupada Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Nisan ayı çok güzel, hareketli, güzel maçların olabileceği ve bununla beraber netice alabileceğimiz maçlar bizimle olur diye düşünüyoruz." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıSpor Toto Süper LigBeşiktaşMedipol Başakşehir
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