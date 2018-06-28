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Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynayacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi 11 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak.

Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynayacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibi 11 Temmuz'da çekilecek kurayla belli olacak.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:51
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Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

SAKARYA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3. ön eleme turunda mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un rakibinin 11 Temmuz Çarşamba günü çekilecek kuranın ardından belli olacağı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Akgün AltuğTürkiye'yi Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Altuğ, "Tarihimizde ilk defa mücadele ettiğimiz Basketbol Süper Ligi'nde play-off'lara kaldık. Dolayısıyla yeni sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazandık. 11 Temmuz'da çekilecek kuraların ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edeceğiz. Ülkemizi ve şehrimizi Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sezon daha bizleri bekliyor olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Büyükşehir BelediyesporFIBAFIBA Şampiyonlar Ligi
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