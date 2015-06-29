ULEB Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımı

İSTANBUL - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2015-2016 sezonunda Türkiye'yi, Banvit, Trabzonspor Medical Park, Galatasaray ve Beşiktaş Integral Forex temsil edecek.

Avrupa Ligi yönetiminin yaptığı toplantının ardından yeni sezonda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Toplam 36 takımın bulunduğu lige, Banvit ve Trabzonspor Medical Park doğrudan katılma hakkı elde etti. Beşiktaş İntegral Forex ile geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'a da "wilcard" verildi.

Dört ekiple temsil edilecek Türkiye, İspanya, İtalya ve Rusya ile birlikte ULEB Avrupa Kupası'nda en çok takım veren ülkeler arasında yer aldı.