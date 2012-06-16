Ukrayna: 0 - Fransa: 2

ANKARA

Yağış nedeniyle 5. dakikasında Hollandalı hakem Björn Kuipers tarafından durdurulan ve 55 dakika sonra devam edilen maçta Fransa'ya şampiyonadaki ilk galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Menez ve 56. dakikada Cabaye attı.

Grupta oynadığı ilk maçta İngiltere ile berabere kalan Fransa, bu galibiyetin ardından puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 3 puanda kalan Ukrayna ise ilk yenilgisini almış oldu. Evsahibi ekip, ilk maçta İsveç karşısında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.