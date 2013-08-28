UEFA'dan Türk hakemlere görev

İSTANBUL

UEFA, Türk hakemler Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'i, yarınki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek, Romanya'nın Astra takımı ile İsrail'in Maccabi Haifa ekibi arasında oynanacak maçı yönetecek. Romanya'nın Piatra Neamt şehrindeki Stadionul Ceahlaul'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Orkun Aktaş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Abay olacak.

Fırat Aydınus ise Polonya'nın Slask Wroclaw takımı ile İspanya'nın Sevilla ekibi arasındaki maçta düdük çalacak. Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Municipal Stadium Wroclaw'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Tolga Özkalfa ise dördüncü hakem olarak görev alacak.