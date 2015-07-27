UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

İSTANBUL

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 27 Temmuz Salı günü oynanacak Milsami-Skenderbeu maçında düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Göçek, yarın Moldova'nın Milsami ile Arnavutluk'un Skenderbeu takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında görev alacak.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Orkun Aktaş yapacak. Süleyman Abay ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.