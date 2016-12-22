Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
Serkan Ok'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.
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