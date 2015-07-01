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UEFA'dan Ersoy ve Aksoy'a görev

UEFA gözlemcileri Erol Ersoy ile Zihni Aksoy, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçlarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi

UEFA'dan Ersoy ve Aksoy'a görev

UEFA gözlemcileri Erol Ersoy ile Zihni Aksoy, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçlarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi

01 Temmuz 2015 Çarşamba 12:20
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UEFA'dan Ersoy ve Aksoy'a görev

İSTANBUL - UEFA gözlemcileri Erol Ersoy ile Zihni Aksoy, 2 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçlarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Erol Ersoy, Karadağ'ın Buducnost Podgorica ile Letonya'nın Spartaks Jurmala ekipleri arasında Podgorica'da bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmasında görev yapacak.

Zihni Aksoy ise Danimarka'nın Brondby ekibi ile San Marino'nun Juvenes Dogana takımı arasında Brondby Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakanın hakem gözlemcisi olacak.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 11:54
Anahtar Kelimeler:
UEFAönce Vatan
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