UEFA'dan Avrupa yasağı

NYON/ANKARA - İsviçre'nin Nyon kentindeki

UEFA

merkezinde yapılan toplantıda, siyah-beyazlı kulübe bir yıllık ceza çıktı.

Beşiktaş

Kulübü Başkanı Fikret Orman, avukat Emin Özkurt ve kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emin Usta'nın da katıldığı ve savunmalarını sunduğu toplantı sonrasında

UEFA

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Beşiktaş

'ı 1 yıl süreyle Avrupa kupalarından men etti.



UEFA tarafından 30 Haziran 2011 ve 30 Eylül 2011 dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimde Beşiktaş, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kuralları'nın 65. maddesindeki, ''Futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçların olmaması'' ve 66. maddesindeki ''Çalışanlara ve/veya vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının olmamasına'' ilişkin hükümlerle ilgili olarak, mevzuat ihlali gerçekleştirmiş olma ihtimali nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.



Kartal CAS'a gidiyor

Kararı değerlendiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 110 yıllık Beşiktaş'la ilgili ilk kez böyle bir durum yaşandığını ve asıl üzüntüsünün bu olduğunu belirterek, ''Kulübümüze verilen 1 yıl Avrupa kupalarından men ve 200 bin Avro para cezası için CAS'a başvuracağız'' dedi.

Bursaspor da Avrupa'da 1 yıl yok

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, UEFA Disiplin Kurulu'nun yeşil-beyazlı kulübe 1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men cezası verdiğini söyledi.

Yazıcı, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen cezayı öğrendiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek,

''Bizim böyle bir ceza almamız mümkün değil. Bu bir hukuk cinayeti olur. Gerekli itirazlarımızı yapacağız'' dedi.