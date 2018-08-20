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UEFA yılın oyuncusu ödülü için 3 adayı açıkladı

Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi erkek oyuncusu ödülü için Ronaldo, Salah ve Modric aday gösterildi.

UEFA yılın oyuncusu ödülü için 3 adayı açıkladı

Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi erkek oyuncusu ödülü için Ronaldo, Salah ve Modric aday gösterildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
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UEFA yılın oyuncusu ödülü için 3 adayı açıkladı

İSTANBUL 

"UEFA Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünün adayları, Portekizli Cristiano Ronaldo, Mısırlı Muhammed Salah ve Hırvat Luka Modric oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde görev alan 80 teknik direktör ile 55 gazetecinin oyları sonucunda, Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi erkek oyuncusu ödülü için aday sayısı 3'e düşürüldü.

Oylama sonucu, geçen sezon Real Madrid'de forma giyen Juventuslu Cristiano Ronaldo, Liverpool'dan Muhammed Salah ve Real Madrid'den Luka Modric, ödüle aday 3 futbolcu arasında gösterildi.

Üç futbolcu, ödül için 10 kişilik aday listede yer alan Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Kevin De Bruyne (Manchester City), Raphael Varane, Sergio Ramos (Real Madrid) ve Eden Hazard'ı (Chelsea) oylamada geride bıraktı.

Söz konusu ödülün sahibi, 30 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi sırasında belli olacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yılın Oyuncusu ödülüUEFA
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