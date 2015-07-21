UEFA yetkilileri Şükrü Saracoğlu Stadını inceledi

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüp UEFA yetkililerinin ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, stat yöneticileriyle 1907 Tribünü'nde bir toplantı gerçekleştiren UEFA delegasyonu, müsabakalarda uygulanan reklam alanları ve basın yayın organlarının akreditasyon süreci gibi konulardaki yeni kurallarla ilgili bilgileri paylaştı.



UEFA delegasyonundan televizyon operasyonları sorumlusu Rudi Benzler, sponsorluklar sorumlusu Daniel Battistel, uzman takip operatörü Alessandro Rossin, müsabakalar grup direktörü Tom Barlow, yayıncılıktan sorumlu yetkili Paul Eriksen'in katıldığı toplantıda, sarı-lacivertli kulübün dış ilişkiler müdürü Turgut Acar, stat müdürü Ayhan Bak ile reklam, pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarından yetkililer yer aldı.



UEFA delegasyonu ve kulüp yetkilileri toplantının ardından stadı gezerek, basın tribünü, soyunma odaları, basın toplantı odası, foto muhabirleri odasında incelemelerde bulundu.

