UEFA Süper Kupa sahibini buldu

İSTANBUL - Futbolda 41. UEFA Süper Kupa'da Real Madrid, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatmalarında Sevilla'yı 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

Norveç'in Trondheim şehrinde iki İspanyol ekibin yaptığı maçta, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Sevilla karşı karşıya geldi.

Maça, ünlü futbolcusu Ronaldo'dan yoksun başlayan Real Madrid, müsabakada öne geçen taraf oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında Asensio, yaklaşık 25 metreden yaptığı düzgün ve sert vuruşla topu Rico'nun sağından filelerle buluşturup Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Geri düştükten sonra Sevilla beraberlik için hücum aksiyonlarını artırdı ve 41. dakikada golü buldu. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Franco Vazquez, iki Real Madridli futbolcunun arasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Casilla'nın solundan ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca iki taraf beraberlikle devre arasına girdi.

İkinci yarı

Real Madrid, ilk 11'de şans vermediği Benzema, Modric ve James Rodriguez'i ikinci yarıda oyuna sürdü ancak ilk golü bulan taraf Sevilla oldu. Maçın 71. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Vitolo'ya, Sergio Ramos'un yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren karşılaşmanın hakemi Mazic, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına oyuna sonradan giren Konoplyanka geçti ve bu futbolcu 72. dakikada yerden düzgün vuruşla kaleciyle meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 1-2

Real Madrid, 90+3. dakikada karşılaşmayı uzatmaya götüren golü attı. Lucas Vazquez'in sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas içinde boşta kalan Sergio Ramos, kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-2

Golden sonra hakem Mazic, Sevilla'dan Kolodziejczak'a ikinci kez sarı kart göstererek, kırmızı kartla cezalandırdı. Maçın normal süresinde başka gol olmayınca, müsabaka uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk devresinde, 10 kişi rakibi karşısında pozisyon arayan Real Madrid, golü ikinci yarının sonunda buldu. 119. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Carvajal, ayağının dışıyla yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-2

Kalan sürede iki takım da başka gol bulamadı ve karşılaşma 3-2 Real Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Böylece Madrid ekibi, UEFA Süper Kupa'yı 2002 ve 2014'ten sonra 3. kez müzesine götürdü. Real Madrid, 2014'te de yine Sevilla'yı 2-0 yenerek bu kupayı kazanmıştı.

Bu maçla, İspanyol takımları UEFA Süper Kupa'da üst üste 3. ve toplamda 4. kez karşı karşıya geldi. Sevilla, tüm karşılaşmalarda sahada yer alırken sadece 2006'da bir kez kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, hem futbolcu hem çalıştırıcı olarak Süper Kupa kazanan 5. teknik adam oldu. Daha önce Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Diego Simeone ve Luis Enrique'de aynı başarıyı göstermişti.