UEFA statları belirledi

İSTANBUL

UEFA, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi finalleriyle Süper Kupa maçının oynanacağı statları belirledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2016-2017'deki Şampiyonlar Ligi finali Galler'in Cardiff kentindeki Millennium Stadı'nda oynanacak. 74 bin 500 kişilik kapasiteye sahip bu stat, 2014'te Real Madrid ile Sevilla arasındaki Süper Kupa maçına sahne olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2017 finali, İsveç'in Solna kentindeki 50 bin kişilik Friends Arena'da yapılacak. 2017 UEFA Süper Kupa karşılaşmasının ise Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan 33 bin 460 kişilik National Arena Filip II Stadı'nda oynanmasına karar verildi.