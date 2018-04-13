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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 14:49
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kura çekimi yapıldı. 

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.

Organi̇zasyonun son şampi̇yonu İspanyol temsi̇lci̇si̇ Real Madrid, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşti. ilk maç Almanya'da oynanacak.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak. İlk karşılaşma, İngiltere'de gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan'da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta oynanacak. 26 Mayıs'taki final maçına ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiUEFA Genel MerkeziLiverpoolReal Madrid
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