UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

İSTANBUL - Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı.

1992-1993 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyonda bu sezona kadar Galatasaray 14, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise 1'er kez mücadele etti.

Galatasaray 104, Beşiktaş 44, Fenerbahçe 40, Bursaspor ve Trabzonspor da 6'şar kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde 200 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 52 galibiyet, 46 beraberlik, 102 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 196 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 349 gol gördü.

Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final oynadı

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu.

Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Fatih Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra "Zico" yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk iki eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. A Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.

Terim, en çok görev yapan teknik adam

Fatih Terim, Türk takımlarıyla bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 41 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında 32 maçta görev aldı.

En başarısızı Mustafa Denizli

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam Mustafa Denizli oldu.

Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı.

İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kapatırken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi aldı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş geçen sezon rekorlara imza attı

Beşiktaş, geçen sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.