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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları başlıyor. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylü Salı günü saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları başlıyor. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylü Salı günü saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:30
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

İSTANBUL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, 18 Eylül Salı ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18 Eylül 2018:

19.55 Inter (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

19.55 Barcelona (İspanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Monaco (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Napoli (İtalya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Schalke 04 (Almanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19 Eylül Çarşamba:

19.55 Ajax (Hollanda) - AEK (Yunanistan)

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)

22.00 Valencia (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finali, 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham, Inter, PSV

C Grubu: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 18-19 Eylül

Grup 2. maçları: 2-3 Ekim

Grup 3. maçları: 23-24 Ekim

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım

Grup 5. maçları: 27-28 Kasım

Grup 6. maçları: 11-12 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019

Final maçı: 1 Haziran 2019

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiFutbol
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