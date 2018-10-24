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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının CSKA Moskova'yı 3-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının CSKA Moskova'yı 3-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:19
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynandı

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının üçüncü haftasında, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlartamamlandı.

Günün öne çıkan H Grubu maçında İtalya temsilcisi Juventus, İngiltere'de konuk olduğu Manchester United'ı 1-0 yendi. Juventus'un golü, 17. dakikada Paulo Dybala'dan geldi.

Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Çekya ekibi Viktoria Plzen'i konuk ettiği G Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Madrid ekibinin gollerini, 11. dakikada Karim Benzema ve 55. dakikada Marcelo, konuk takımın golünü 79. dakikada Patrik Hrosovsky attı. Viktoria Plzen filelerini havalandıran Benzema, 57 golle Şampiyonlar Ligi'nin en skorerleri sıralamasında Ruud van Nistelrooy'u geçti ve Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile Raul Gonzalez'in ardından 4. basamağın tek başına sahibi oldu.

G Grubu'nun diğer maçında İtalya'nın Roma takımı, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 30 ve 43. dakikalarda Edin Dzeko ile 50. dakikada Cengiz Ünder buldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı ve 73 dakika sahada kaldığı mücadeleyi bir golle tamamladı.

İngiltere ekibi Manchester City ise F Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 3-0'lık skorla geçti. Manchester City'nin gollerini 30. dakikada David Silva, 35. dakikada Aymeric Laporte ve 71. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

E Grubu:

AEK (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 0-2

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 1-0

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Ajax

3

2

1

0

5

1

+4

7

Bayern Münih

3

2

1

0

5

1

+4

7

Benfica

3

1

0

2

3

5

-2

3

AEK

3

0

0

3

2

8

-6

0

F Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Manchester City (İngiltere): 0-3

Hoffenheim (Almanya)-Olympique Lyon (Fransa): 3-3

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Manchester City

3

2

0

1

6

3

+3

6

Olympique Lyon

3

1

2

0

7

6

+1

5

Shakhtar Donetsk

3

0

2

1

4

7

-3

2

Hoffenheim

3

0

2

1

6

7

-1

2

G Grubu:

Roma (İtalya)-CSKA Moskova (Rusya): 3-0

Real Madrid (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Roma

3

2

0

1

8

3

+5

6

Real Madrid

3

2

0

1

5

2

+3

6

CSKA Moskova

3

1

1

1

3

5

-2

4

Viktoria Plzen

3

0

1

2

3

9

-6

1

H Grubu:

Manchester United (İngiltere)-Juventus (İtalya): 0-1

Young Boys (İsviçre)-Valencia (İspanya): 1-1

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Juventus

3

3

0

0

6

0

+6

9

Manchester United

3

1

1

1

3

1

+2

4

Valencia

3

0

2

1

1

3

-2

2

Young Boys

3

0

1

2

1

7

-6

1

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiFutbol
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