UEFA ilk 11'ine Fatih Terim'i seçti

UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarda görev alan futbolcu kökenli teknik adamlardan kurulu en iyi 11'e yer verildi.

Gençlik yıllarında Adana Demirspor ve Galatasaray formalarını giyen 65 yaşındaki Türk teknik direktör Fatih Terim, UEFA'nın en iyi 11'inde stoper mevkisinde görev aldı.

Fatih Terim'in tanıtım yazısında ise "Doğduğu kentin takımı Adana Demirspor'un altyapısında yetişen Terim, A Takım'da görev aldığı 5 sezonun 3'ünde kaptanlık yaptı. Transfer olduğu Galatasaray'da 11 sezonda 3 kez Türkiye Kupası elde eden Fatih Terim, milli takımda ise 51 maçın 35'inde kaptanlık pazu bandını taktı." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın ilk 11'inde şu teknik direktörlere yer verildi:

Kaleci: Julen Lopetegui (Real Madrid)

Defans: Mauricio Pochettino (Tottenham), Fatih Terim (Galatasaray), Jürgen Klopp (Liverpool), Sergio Conceiçao (Porto), Eusebio Di Francesco (Roma)

Orta saha: Josep Guardiola (Manchester City), Diego Simeone (Atletico Madrid), Mark van Bommel (PSV Eindhoven), Carlo Ancelotti (Napoli)

Forvet: Ernesto Valverde (Barcelona)