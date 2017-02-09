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UEFA'dan takımların lakap ve hikayeleri

UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden takımlara verilen lakapların hikayesini derlerken, Beşiktaş'ı ise manşetine taşıdı.

UEFA'dan takımların lakap ve hikayeleri

UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele eden takımlara verilen lakapların hikayesini derlerken, Beşiktaş'ı ise manşetine taşıdı.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:18
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UEFA'dan takımların lakap ve hikayeleri

UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, bu sezon Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden kulüplerin lakapları ve hikayeleri hakkında bilgiler verildi.

Beşiktaş bayrağının fotoğrafıyla öne çıkarılan haberde, siyah-beyazlı kulübün lakabı "Kara Kartallar"ın hikayesi hakkında ise "Beşiktaş 1940-41 sezonunda hiç yenilmediği için bu lakabı aldı. O dönemin zorlu rakiplerinden Süleymaniye ile oynadığı maçta Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen geriye çekilmeyerek ataklarını sıklaştırdı. Bu durum karşısında heyecanlanan taraftardan balıkçılık yapan Mehmet Galin, 'Haydi Kara Kartallar, Bastır Kara Kartallar' şeklinde tezahürat yaptı. Beşiktaş, 6-0 kazandığı karşılaşmada yeni lakabına da kavuştu." ifadelerini kullandı.

Haberde, Fenerbahçe'nin lakabı "Sarı Kanaryalar"ın kökeninin eski oyuncusu Cihat Arman'dan geldiği belirtilerek, "Fenerbahçe'nin 1939 ile 1952 yılları arasında kalesini koruyan Arman, maçlarda giydiği sarı forma ve akrobatik kurtarışları nedeniyle uçan bir kuşa benzetilirdi. Bir taraftar tarafından "Sarı Kanarya" lakabını almasının ardından kulübü de bu şekilde anılır oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupa LigiFenerbahçeBeşiktaşBJK
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