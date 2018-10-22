Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96521
ALTIN
222.660
DOLAR
5.6553
STERLİN
7.3563
EURO
6.5060
'PTT dünya markası oluyor'
'PTT dünya markası oluyor'
“Cam Kenarı” Karma Resim Sergisi
‘Cam Kenarı’ Resim Sergisi
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1...
Van'da fuhuş operasyonu
Van'da fuhuş operasyonu
Eskişehir'de asayiş uygulaması
Eskişehir'de asayiş uygulaması

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:23
0 Okunma
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek.

İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAUEFAUEFA Avrupa Ligi G Grubu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması
Beşiktaş-Genk maçına Polonyalı hakem
Beşiktaş-Genk maçına Polonyalı hakem
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor
Altın madalya kazanan genç güreşçi basamakları bir bir çıkıyor
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Pınar Karşıyaka İstanbul'da kazandı
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Artistik yüzmede bir rüya gerçek oldu
Londra'da kazanan çıkmadı
Londra'da kazanan çıkmadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ