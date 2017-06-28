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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda yarın yapılacak Vojvodina (Sırbistan)-Ruzomberok (Slovakya) maçını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda yarın yapılacak Vojvodina (Sırbistan)-Ruzomberok (Slovakya) maçını yönetecek.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:34
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda yarın yapılacak Vojvodina (Sırbistan)-Ruzomberok (Slovakya) maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki Vojvodina Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılığını, Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Öte yandan, UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda yarınki Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya) maçında görevlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
UEFAHalil Umut MelerGörev
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