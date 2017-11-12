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UEFA'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı

UEFA, Olympique Marsilya'da forma giyen Patrice Evra'ya UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men cezası verdi. Bu cezanın ardından, Fransız futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

UEFA'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı

UEFA, Olympique Marsilya'da forma giyen Patrice Evra'ya UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men cezası verdi. Bu cezanın ardından, Fransız futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

12 Kasım 2017 Pazar 12:31
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UEFA'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı

İSTANBUL - UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Olympique Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 1-0 yenildiği maç öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme attığı için kırmızı kart gören Patrice Evra'nın, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Evra'ya 10 bin avro para cezası da verildiği kaydedildi.

Marsilya ile yolları ayrıldı

Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Evra'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Öte yandan, maçta yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle UEFA, Olympique Marsilya'ya 25 bin, Vitoria Guimaraes'e ise 5 bin avro para cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAÖnce Vatan Gazetesi
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