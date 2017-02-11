Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

UEFA'dan Angola'ya başsağlığı mesajı

UEFA, Angola'da 17 kişinin hayatını kaybettiği futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

UEFA'dan Angola'ya başsağlığı mesajı

UEFA, Angola'da 17 kişinin hayatını kaybettiği futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:22
15 Okunma
UEFA'dan Angola'ya başsağlığı mesajı

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Uige'deki stadyumda yaşanan trajik olay nedeniyle Angola Futbol Federasyonu ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrinde Santa Rita de Cassia ile Recreativo do Libolo takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişi ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAUEFA Başkanı Aleksander CeferinUige
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın MVP'si Printezis
Haftanın MVP'si Printezis
Kardemir Karabükspor'da 3 puan sevinci
Kardemir Karabükspor'da 3 puan sevinci
Fenerbahçeli Van Persie'nin cezası indirildi
Fenerbahçeli Van Persie'nin cezası indirildi
Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü
Angola'da stadyumda izdiham: 17 ölü
Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor
Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor
Maradona, FIFA için çalışacak
Maradona, FIFA için çalışacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ