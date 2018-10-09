UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık'a UEFA Uluslar Ligi D Grubu'nda Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi'ndeki 2. hafta müsabakasını yönetecek.

Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.