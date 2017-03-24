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UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza

UEFA, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a 3 maç men cezası verdi.

UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza

UEFA, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a 3 maç men cezası verdi.

24 Mart 2017 Cuma 16:49
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UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza

İSTANBUL 

UEFA, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a 3 maç men cezası verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynanan maçta rakibine yönelik müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Kamerunlu futbolcuya 3 maç men cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibi ile yapacağı müsabakalarda forma giyemeyecek olan Vincent Aboubakar, takımının tur atlaması halinde yarı final ilk müsabakasında da görev yapamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFAAboubakar3 Maç Ceza
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