UEFA Başkanı Bosna Hersek'te

ZENİTSA



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, Balkanlar'ın en modern futbol tesislerinden biri olarak gösterilen Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nin açılışını yaptı.



Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenitsa kentinde inşa edilen ve yaklaşık 6 milyon avroya mal olan tesislerin açılışına Platini'nin yanı sıra Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Elvedin Begiç, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker, Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Zoran Lakoviç, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Safet Suşiç, futbolcular Emir Spahiç ve Senad Luliç ile çok sayıda yabancı konuk katıldı.



Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Begiç, burada yaptığı konuşmada, antrenman merkezinin açılışını yeni bir bebeğin doğuşuna benzetti.



Begiç, milli takımların hazırlıklarını daha kaliteli bir ortamda sürdürebilecekleri tesislere kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.



UEFA Başkanı Michel Platini de antrenman merkezinin tüm Bosna Hersek'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Futbol oynadığım dönemde eski Yugoslavya'ya karşı da forma giymiştim. Çok iyi hatırlıyorum ki bu topraklardan iyi futbolcular yetişti. Bu antrenman merkezi de yeni futbolcuların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bosna Hersek'te, futbol adına yapılan tüm reformlardan memnuniyet duyuyorum. Tarafsız olmam gerek, ancak son dönemde başardıklarınız çok önemli şeyler. Bu bölge, içinde büyük fırsatlar barındırıyor'' dedi.



Konuşmaların ardından Platini ve Begiç, tesisleri hizmete açtı.



Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi



Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nde, biri suni çim olmak üzere 105x68 metre ölçülere sahip 2 futbol sahası, 6 soyunma odası, fitness salonu, mutfak, konferans salonu, 24 adet çift yataklı oda bulunuyor.



Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nin inşasına dair sözleşme, Zenitsa Belediyesi ile Bosna Hersek Futbol Federasyonu arasında 31 Ekim 2007'de imzalanmış, çalışmalar ise 19 Mart 2011'de başlamıştı.



Antrenman merkezinin inşasına, UEFA 3.9 milyon avro, FİFA ise 600 bin dolarlık katkı sağlamıştı.





AA