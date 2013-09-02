Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

UEFA Başkanı Bosna Hersek'te

UEFA Başkanı Michel Platini, Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nin açılışını yaptı.

UEFA Başkanı Bosna Hersek'te

UEFA Başkanı Michel Platini, Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nin açılışını yaptı.

02 Eylül 2013 Pazartesi 18:39
953 Okunma
UEFA Başkanı Bosna Hersek'te
ZENİTSA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, Balkanlar'ın en modern futbol tesislerinden biri olarak gösterilen Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nin açılışını yaptı.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Zenitsa kentinde inşa edilen ve yaklaşık 6 milyon avroya mal olan tesislerin açılışına Platini'nin yanı sıra Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Elvedin Begiç, Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Şuker, Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Zoran Lakoviç, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Safet Suşiç, futbolcular Emir Spahiç ve Senad Luliç ile çok sayıda yabancı konuk katıldı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Begiç, burada yaptığı konuşmada, antrenman merkezinin açılışını yeni bir bebeğin doğuşuna benzetti.

Begiç, milli takımların hazırlıklarını daha kaliteli bir ortamda sürdürebilecekleri tesislere kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

UEFA Başkanı Michel Platini de antrenman merkezinin tüm Bosna Hersek'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Futbol oynadığım dönemde eski Yugoslavya'ya karşı da forma giymiştim. Çok iyi hatırlıyorum ki bu topraklardan iyi futbolcular yetişti. Bu antrenman merkezi de yeni futbolcuların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bosna Hersek'te, futbol adına yapılan tüm reformlardan memnuniyet duyuyorum. Tarafsız olmam gerek, ancak son dönemde başardıklarınız çok önemli şeyler. Bu bölge, içinde büyük fırsatlar barındırıyor'' dedi.

Konuşmaların ardından Platini ve Begiç, tesisleri hizmete açtı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nde, biri suni çim olmak üzere 105x68 metre ölçülere sahip 2 futbol sahası, 6 soyunma odası, fitness salonu, mutfak, konferans salonu, 24 adet çift yataklı oda bulunuyor.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Antrenman Merkezi'nin inşasına dair sözleşme, Zenitsa Belediyesi ile Bosna Hersek Futbol Federasyonu arasında 31 Ekim 2007'de imzalanmış, çalışmalar ise 19 Mart 2011'de başlamıştı.

Antrenman merkezinin inşasına, UEFA 3.9 milyon avro, FİFA ise 600 bin dolarlık katkı sağlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 18:40
Anahtar Kelimeler:
Platini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ