Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile eşleşirken, Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak.
Osmanlıspor ise son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla mücadele edecek.
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