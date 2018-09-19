Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
Akhisarspor'un rakibi Krasnodar
Akhisarspor'un rakibi Krasnodar
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Meriç Nehri'nde 'gün batımı' turları
Meriç Nehri'nde 'gün batımı' turları
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekip, 5 kezle Sevilla oldu. Galatasaray, UEFA Kupası'nın kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekip, 5 kezle Sevilla oldu. Galatasaray, UEFA Kupası'nın kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:40
3 Okunma
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

İSTANBUL - Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 5 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.

Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyonun adı, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea (İngiltere) 1, Manchester United (İngiltere) 1

Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 11, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSevilla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında
Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor
Akhisarspor'un rakibi Krasnodar
Akhisarspor'un rakibi Krasnodar
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı
Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Akhisarspor'un en tecrübelisi Seleznov
Millilerden önemli galibiyet
Millilerden önemli galibiyet
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçı tatil edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ