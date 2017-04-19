Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91710
ALTIN
151.191
DOLAR
3.6653
STERLIN
4.7047
EURO
3.9309
Bir doktorun aşk dizeleri…
Bir doktorun aşk dizeleri…
'Estetik kaygılarla yapılan obezite ameliyatı felakettir'
"Mide akılsız bir organ değildir"
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler...
Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği
Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği
'MHP seçmeni Evet dedi'
'MHP seçmeni Evet dedi'
Flaş Haber
Bir doktorun aşk dizeleri…
Kapat

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Beşiktaş'ın ilk maçta 2-1 yenildiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Beşiktaş'ın ilk maçta 2-1 yenildiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:52
42 Okunma
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda yarı finale yükselecek takımlar, yarın oynanacak 4 müsabakanın ardından belli olacak.

Beşiktaş, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u Vodafone Arena'da konuk edecek. Siyah-beyazlıların rakibini elemesi durumunda, 4 yıl sonra bir Türk takımı organizasyonda yarı final oynamaya hak kazanacak.

Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Beşiktaş - Olympique Lyon (Fransa) (1-2)

Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2)

Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3)

Manchester United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1)

AA

Anahtar Kelimeler:
UEFAÖnce Vatan GazetesiAvrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkacak
Beşiktaş, yarı final için sahaya çıkacak
Sığınmacıların umudu ünlü sporcular
Sığınmacıların umudu ünlü sporcular
Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği
Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği
'Mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum'
'Mutluluğumu kelimelerle anlatamıyorum'
"İnanırsak başarırız"
"İnanırsak başarırız"
Karatecilerden 12 madalya
Karatecilerden 12 madalya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ