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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarın çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarın çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

11 Nisan 2018 Çarşamba 11:40
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: 

22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)

22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)

22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)

Muhabir: Yunus Kaymaz

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Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupa Ligi
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