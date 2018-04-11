İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları yarın yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
22.05 CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4)
22.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
22.05 Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4)
22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1)
Muhabir: Yunus Kaymaz
AA