UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor

Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 32 turunda yarın 16 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez son 32 turuna kalan Fenerbahçe, ilk maçında yarın Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olacak. Krasnodar kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza atan Osmanlıspor, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda mücadele edecek. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, son 32 turu ilk maçında İsrail'de Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Beersheba kentinde yarın TSİ 23.05'te oynanacak mücadeleye Turner Stadı ev sahipliği yapacak.

Son 32 turu ilk karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Krasnodar (Rusya)-Fenerbahçe (Türkiye)

21.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Olympique Lyon (Fransa)

21.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya)-Fiorentina (İtalya)

21.00 Rostov (Rusya)-Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

21.00 Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Osmanlıspor (Türkiye)

21.00 Celta Vigo (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)

21.00 Astra Giurgiu (Romanya)-Genk (Belçika)

23.05 PAOK (Yunanistan)-Schalke 04 (Almanya)

23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Beşiktaş (Türkiye)

23.05 Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya)

23.05 Manchester United (İngiltere)-Saint Etienne (Fransa)

23.05 Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya)

23.05 Legia Varşova (Polonya)-Ajax (Hollanda)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)