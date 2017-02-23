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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:03
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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

İSTANBUL

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turunda 3-1 kazandığı karşılaşmanın avantajıyla İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı ağırlayacak Beşiktaş ve golsüz berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Osmanlıspor da bu akşam rakiplerini elemesi halinde kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 23.02.2017 11:17
Anahtar Kelimeler:
Kura HeyecanıAvrupa LigiUEFA
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