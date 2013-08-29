UEFA Avrupa Ligi grup kuraları yarın

İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek.

Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen 10 takımla birlikte toplam 48 ekip katılacak.

Grimaldi Forum'da TSİ 13.45'te gerçekleştirilecek kura çekiminde 48 takım, 4'erli 12 gruba ayrılacak.

Ligde grup maçları 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta sona erecek. Son 32 turu maçları 20 ve 27 Şubat 2014, son 16 turu karşılaşmaları 13 ve 20 Mart 2014, çeyrek finaller 3 ve 10 Nisan 2014, yarı finaller ise 24 Nisan ve 1 Mayıs 2014'te yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı 14 Mayıs 2014'te İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Arena'da oynanacak.

Kura çekimine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelen 10 takımın yanı sıra İspanya'nın Valencia, Fransa'nın Bordeaux, İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Anzhi, İngiltere'nin Wigan Athletic, Almanya'nın Freiburg ve Portekiz'in Vitoria takımları direkt katılacak.