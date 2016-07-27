UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi

3. ön eleme turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasında, 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları yarın, rövanş müsabakaları ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Hırvatistan'ın Rijeka takımını saat 20.30'da, Osmanlıspor da Estonya kulübü Nomme Kalju'yu saat 21.00'de konuk edecek.

Türk hakem Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı mücadelede, Domzale ile bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United karşılaşacak. Halis Özkahya ise Admira-Slovan Liberec karşılaşmasını yönetecek.