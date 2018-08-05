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'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaş altı futbol takımları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen dostluk turnuvasına katıldı.

'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaş altı futbol takımları, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen dostluk turnuvasına katıldı.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:40
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'Üç büyükler' dostluk turnuvasında buluştu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaş altı futbol takımları, dostluk turnuvasında bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün daveti üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaş altı takımları, 45'er dakikalık maçlarda karşılaştı.

Turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile Beşiktaş golsüz berabere kalırken, ikinci maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Müsabakalar öncesinde birlikte poz veren üç takımın oyuncuları, turnuva sonrasında düzenlenen barbekü organizasyonuna katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşFenerbahçeÜç BüyüklerDostluk Turnuvası
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