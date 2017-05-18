Twitter'da lider GS

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Twitter'da dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sıralamasında 9, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan Galatasaray Kulübünün Twitter hesabı 7 milyon takipçiye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mart 2009'dan bu yana aktif olan Galatasaray'ın Twitter hesabının, 3 yıl içerisinde 4,5 milyon yeni takipçiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gösterilen ilgiden dolayı taraftarına teşekkür etti.

Bu arada Twitter'da Fenerbahçe Kulübünün 5,61, Beşiktaş'ın ise 2,39 milyon takipçisi bulunuyor.