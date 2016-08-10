'Tutya tarih yazdı, gurur duyuyoruz'

RIO DE JANEIRO - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte yarışan 17 yaşındaki milli sporcu Tutya Yılmaz'ın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çelen, yaptığı açıklamada, Türk cimnastik tarihinde olimpiyatlara katılan en genç sporcu olarak tarihe geçen Tutya Yılmaz'ın, kendilerine büyük heyecan yaşattığını ifade etti.

Genç sporcunun çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Çelen, şunları kaydetti:

"Sabah saat 08.00'de gittiğimiz salondan akşam saat 23.00'te çıktık. Son dakikaya kadar final olacak mı, olmayacak mı diye bekledik. Listede, önünde bulunan 3 kişiyle aynı notu aldı, çok iyi bir performans sergiledi. Üçüncü yedek finalist olarak listeye girdi. Cimnastikte bu bizim için bir madalya. Türk cimnastiği artık finallere katılmak için değil, madalya almak için olimpiyat oyunlarına geliyor."

Tutya Yılmaz'ın performansının tribündeki sporseverler tarafından da büyük beğeniyle takip edildiğinin altını çizen Çelen, "Salondaki atmosfer inanılmazdı. Sporcumuz tarih yazdı, gurur duyuyoruz. Özellikle denge aletinden çıktıktan sonra sporseverlerin sürekli 'İstanbul', 'Ankara' demeleri inanılmazdı. Tribünlerin 'Türkiye' diye tempo tutması bizi mutlu etti." diye konuştu.

"Ferhat Arıcan'ınki talihsizlik"

Suat Çelen, erkekler artistik cimnastikte genel sıralamada 41. olarak finale kalamayan milli sporcu Ferhat Arıcan'ın performansını da değerlendirdi.

"Erkeklerde olimpiyat oyunlarına ilk defa katılmamız bir tarihti." diyen Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ferhat Arıcan'ın durumu talihsizlik. O, finale kalsaydı, madalya alabilirdi. Onun adına çok üzülüyorum. Biz çok üzgünüz ama sporcu bu üzüntüyü daha çok yaşar. Eski bir sporcu olarak onun ruh halini çok iyi anlayabiliyorum. Hala çok üzgün, atlatamadı."

Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurgulayarak, "Diğer olimpik disiplinler olan trambolin ve ritmik cimnastikte de kota alabilmek için vargücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.