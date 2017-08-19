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Tütün deposunda yetişen şampiyonlar

Muğla'da aile hekimi tarafından atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulan okçuluk takımı, altı yılda ulusal yarışmalarda 15 kupa, 91 madalya ve 20 Türkiye rekoru elde etti.

Tütün deposunda yetişen şampiyonlar

Muğla'da aile hekimi tarafından atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulan okçuluk takımı, altı yılda ulusal yarışmalarda 15 kupa, 91 madalya ve 20 Türkiye rekoru elde etti.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:42
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Tütün deposunda yetişen şampiyonlar

Muğla'da eski okçuluk sporcusu aile hekimi tarafından atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulan Bencik Okçuluk TakımıAvrupa şampiyonasının ardından dünya şampiyonasına da sporcu göndermenin hazırlığını yapıyor.

Yatağan ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Bencik Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Ejder Sözen tarafından 6 yıl önce kurulan okçuluk takımı, ulusal ve uluslararası müsabakalara mahallede atıl vaziyette bulunan tütün deposunda hazırlanıyor.

Takım, kurulduğu günkü hedeflerinin de ötesine geçerek adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

"15 kupamız ve kayıtlı 20 Türkiye rekorumuz var"

Antrenör Ejder Sözen,

Takımı genişletme ve hedef büyütme kararı aldığını vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"Birçok kişinin maddi ve manevi desteğini gördük. Kurulduğumuz 2011'den sonraki süreçte, her yarışmada yeni hedefler koyduk. Çocuklarımın büyümesi ve yıldızlar kategorisine çıkmasıyla beraber 'Biz neden burada milli sporcu yetiştirmeyelim.' dedik. İmkansızlıkları bir bir aştık. Geçen 6 yılın ardından takımın büyük bir çoğunluğu yıldızlar kategorisinde milli takıma seçildi. Şu anda 15 kupamız, 91 madalyamız ve kayıtlı 20 Türkiye rekorumuz var." diye konuştu.

Milli takım kapısını Songül Lök açtı

Milli sporcu Songül Lök de 2011'de antrenörü Sözen'in tavsiyesi üzerine hayatının en güzel kararını vererek okçuluğa başladığını bildirdi.

yaptığı açıklamada, takımı kurduğu dönemde büyük hedefleri olmadığını, sadece bir var olma mücadelesi verdiklerini ifade ederek, azim ve kararlılıkla çalışarak zamanla ulusal yarışmalarda derece elde etmeye başladıklarını dile getirdi.

Antrenmanlarda kendisini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladığını vurgulayan Lök, "Katıldığım yarışmalarda 15 madalya ve 4 Türkiye rekoru elde ettim. Spora başlarken Yatağan gibi küçük bir yerin küçük bir mahallesinden milli bir sporcu çıkacağına inanmadım. Ejder ağabeyin hırsı ve azmiyle bunu başardık. Benden sonra Emircan da milli takımdaki yerini aldı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaTütün DeposuAile HekimiBencik Okçuluk TakımıAvrupa Şampiyonası
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