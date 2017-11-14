Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109667
ALTIN
158.306
DOLAR
3.8660
STERLİN
5.0625
EURO
4.5293
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü Var 
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü...
'kasımpatı'
'kasımpatı'
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı

Türkoğlu: Oyuncular gereğini yapacaktır

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş'un oyuncularının nihai kadroya çağrılması durumunda A Milli Takım'a geleceğine inandığını söyledi.

Türkoğlu: Oyuncular gereğini yapacaktır

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş'un oyuncularının nihai kadroya çağrılması durumunda A Milli Takım'a geleceğine inandığını söyledi.

14 Kasım 2017 Salı 14:01
0 Okunma
Türkoğlu: Oyuncular gereğini yapacaktır

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışması nedeniyle, sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna'nın 2019 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için A Milli Takım'a gelmeyeceklerini açıklamalarını değerlendirdi.

Türkoğlu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bizim açıkladığımız kadro 24 kişilik aday kadro. Ufuk (Sarıca) hoca bu kadroyu 14-15 kişiye düşürecek. Bu kadro içinde bu arkadaşlardan olan olursa davetiye yollayacağız. Tek kutsal forma milli formadır. Davet gitmesi durumunda inanıyorum ki oyuncular da gereğini yapacaktır. Bu arkadaşlar hep milli takım için hizmet etmiş ve formamızı taşımış kişilerdir. Amaç milli takımsa, gerek kulüpler gerekse oyuncular duyarsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların milli takıma gelmelerini beklediklerini dile getiren Türkoğlu, "Milli takıma çağrılan herkes milli gururu yaşamak için gelmelidir. Arkadaşları gerçekten zor durumda bırakan kurumlar var. FIBA ve Avrupa Ligi. Herkes mantıklı düşünürse burada tek kutsal formanın milli forma olduğu görecektir. Böyle şeylerde gerek sporcularımız gerekse camialarımız konuya duyarsız kalmaz." diye konuştu.

"(Vatan haini) Bu tip söylemler çok yanlış"

TBF Başkanı Türkoğlu, özellikle sosyal medyada, milli takıma gelmeyecek oyuncular için kullanılan "vatan haini" sözlerine tepki gösterdi.

Söz konusu sporcuların milli takımlara büyük katkı verdiğinin altını çizen Türkoğlu, "Bu tip söylemler çok yanlış. Bu arkadaşlar bu formayı her zaman gururla taşımıştır. Biz federasyon olarak bu tip söylemlerin hiçbir zaman yanında bulunmadık. Bu arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Yersiz ve talihsiz bir açıklama yaptılar. Keşke bu tip şeyleri bizimle istişare edip açıklasalardı. Mutlaka belli bir boşluk içerisindeler ki böyle bir açıklama yaptılar. Mantıklı düşünüldüğü zaman kulüpler ve sporcular milli takıma layık görüldülerse sanırım reddetmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu, gelinen noktada sorumluların FIBA ve Avrupa Ligi'nin yönetimlerinin olduğunu dile getirdi.

A Milli Takım'ın B Grubu'nda ilk maçını 24 Kasım Cuma günü Bursa'da Letonya ile oynayacağını hatırlatan Türkoğlu, "İlk maçlarda herkesin ne kadar zarar gördüğü ortaya çıkar. Bir şeylerden zarar görünce tedbirler alınır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuHidayet TürkoğluFIBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerim Frei Lucescu'dan davet bekliyor
Kerim Frei Lucescu'dan davet bekliyor
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk
Tolgay Arslan: Şampiyonlar Ligi'nde tanınan bir takım olduk
'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'
'Anadolu Efes'in hedef küçültme ihtimali yok'
Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı
Trabzonspor hazırlık maçında rahat kazandı
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda Kenya rüzgarı
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda Kenya rüzgarı
A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'u konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'u konuk ediyor
Trabzonspor'da Volkan ile Rodallega barıştı
Trabzonspor'da Volkan ile Rodallega barıştı
UEFA'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı
UEFA'dan ceza aldı, kulübüyle yolları ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ