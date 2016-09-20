Türkiye'nin yeni gol umudu Enes Ünal

Köklü İngiliz kulübü Manchester City'nin yatırım yaptığı genç futbolcu Enes Ünal, geçen sezon devre arasında kiralandığı NAC Breda'da gösterdiği performansın ardından Twente formasıyla girdiği 2016-2017 sezonuna yaptığı başlangıçla da Türk futbolunun aradığı yeni golcü olabileceğinin sinyallerini verdi.

İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City'nin, geçen yaz 3 milyon avro karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Enes Ünal, kiralandığı Hollanda kulüpleri NAC Breda ve Twente'deki başarılı oyunuyla gelecek için umut saçtı.

Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da adım attı. 10 Mayıs 1997'de doğan futbolcunun yıldızı, memleketinin takımı Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı 5 Mayıs 2013'ten yaklaşık 3 ay sonra parladı.

Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonunun 2. haftasındaki 1-1 sonuçlanan Bursaspor-Galatasaray maçının 75. dakikasında fileleri havalandıran Enes, 16 yaşından 107 gün aldığı 25 Ağustos 2013 tarihinde kaydettiği bu golle "Türkiye ligi tarihinin bilinen en genç golcüsü" unvanını aldı.

Yeşil-beyazlı takımla, 2 sezon boyunca çıktığı 54 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist üreten 1,85 metre boyundaki santrfor, 18 yaşına girdikten 2 ay sonra Avrupa'nın yolunu tuttu.

Belçika'dan sonra gittiği Hollanda iyi geldi

Enes ile 5 yıllık anlaşma imzalayan Manchester City, genç golcüyü tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonu başında, 2 yıllığına Belçika Birinci Ligi takımlarından Genk'e kiraladı. Fakat sahaya çıktığı 14 maçta 2 gol atabilen Enes'in anlaşması, sezon ortasında feshedildi.

Sezonun 2. yarısında Hollanda İkinci Ligi ekiplerinden NAC Breda'ya kiralanan Enes, ilk maçında golle tanıştı. NAC Breda'da oynadığı ilk 5 maçta 4 kez ağları sarsan oyuncu, Telstar'ı deplasmanda 4-1 yendikleri 32. hafta mücadelesinde kariyerinin ilk "hat-trick"ine imza attı.

Enes, 14 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist kaydettiği NAC Breda macerası sonrası 2016-2017 sezonu için de Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) takımlarından Twente'ye kiralandı. Yeni takımıyla ilk maçını golsüz bitiren Enes, Groningen deplasmanından 4-3 galip ayrıldıkları müsabakanın 23, 36 ve 39. dakikalarında attığı şık gollerle bir kez daha "hat-trick" yapmayı başardı.

19 yaşındaki golcü, formunu Eredivisie'nin 6. haftasında da sürdürdü. Twente'nin, Ado den Haag’ı 4-1 yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran Enes, 4 karşılaşmada attığı 5 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğuna oturdu. Enes ayrıca 1967'deki ilk 4 lig maçında 5 gol kaydeden Dick van Dijk'tan sonra Twente tarihinde bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

Milli takımda 2 kez oynadı

2012'den 2015'e kadar Türkiye'nin 16, 17, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarına çağrılan Enes, oynadığı 53 karşılaşmada 43 gol kaydetti.

31 Mart 2015'te, Türkiye'nin Lüksemburg'u 2-1 yendiği hazırlık maçının 57. dakikasında A milli formayı ilk kez giyen Enes, ay-yıldızlıların, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldığı dostluk mücadelesinde de oyuna sonradan girdi.