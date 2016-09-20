Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye'nin yeni gol umudu Enes Ünal

"Türkiye ligi tarihinin en genç golcüsü" unvanının sahibi Enes Ünal, Twente formasıyla girdiği 2016-2017 sezonuna yaptığı başlangıçla da Türk futbolunun aradığı yeni golcü olabileceğinin sinyallerini verdi.

Türkiye'nin yeni gol umudu Enes Ünal

"Türkiye ligi tarihinin en genç golcüsü" unvanının sahibi Enes Ünal, Twente formasıyla girdiği 2016-2017 sezonuna yaptığı başlangıçla da Türk futbolunun aradığı yeni golcü olabileceğinin sinyallerini verdi.

20 Eylül 2016 Salı 13:31
540 Okunma
Türkiye'nin yeni gol umudu Enes Ünal

 Köklü İngiliz kulübü Manchester City'nin yatırım yaptığı genç futbolcu Enes Ünal, geçen sezon devre arasında kiralandığı NAC Breda'da gösterdiği performansın ardından Twente formasıyla girdiği 2016-2017 sezonuna yaptığı başlangıçla da Türk futbolunun aradığı yeni golcü olabileceğinin sinyallerini verdi.

İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City'nin, geçen yaz 3 milyon avro karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Enes Ünal, kiralandığı Hollanda kulüpleri NAC Breda ve Twente'deki başarılı oyunuyla gelecek için umut saçtı.

Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da adım attı. 10 Mayıs 1997'de doğan futbolcunun yıldızı, memleketinin takımı Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı 5 Mayıs 2013'ten yaklaşık 3 ay sonra parladı.

Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonunun 2. haftasındaki 1-1 sonuçlanan Bursaspor-Galatasaray maçının 75. dakikasında fileleri havalandıran Enes, 16 yaşından 107 gün aldığı 25 Ağustos 2013 tarihinde kaydettiği bu golle "Türkiye ligi tarihinin bilinen en genç golcüsü" unvanını aldı.

Yeşil-beyazlı takımla, 2 sezon boyunca çıktığı 54 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist üreten 1,85 metre boyundaki santrfor, 18 yaşına girdikten 2 ay sonra Avrupa'nın yolunu tuttu.

Belçika'dan sonra gittiği Hollanda iyi geldi

Enes ile 5 yıllık anlaşma imzalayan Manchester City, genç golcüyü tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonu başında, 2 yıllığına Belçika Birinci Ligi takımlarından Genk'e kiraladı. Fakat sahaya çıktığı 14 maçta 2 gol atabilen Enes'in anlaşması, sezon ortasında feshedildi.

Sezonun 2. yarısında Hollanda İkinci Ligi ekiplerinden NAC Breda'ya kiralanan Enes, ilk maçında golle tanıştı. NAC Breda'da oynadığı ilk 5 maçta 4 kez ağları sarsan oyuncu, Telstar'ı deplasmanda 4-1 yendikleri 32. hafta mücadelesinde kariyerinin ilk "hat-trick"ine imza attı.

Enes, 14 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist kaydettiği NAC Breda macerası sonrası 2016-2017 sezonu için de Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) takımlarından Twente'ye kiralandı. Yeni takımıyla ilk maçını golsüz bitiren Enes, Groningen deplasmanından 4-3 galip ayrıldıkları müsabakanın 23, 36 ve 39. dakikalarında attığı şık gollerle bir kez daha "hat-trick" yapmayı başardı.

19 yaşındaki golcü, formunu Eredivisie'nin 6. haftasında da sürdürdü. Twente'nin, Ado den Haag’ı 4-1 yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran Enes, 4 karşılaşmada attığı 5 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğuna oturdu. Enes ayrıca 1967'deki ilk 4 lig maçında 5 gol kaydeden Dick van Dijk'tan sonra Twente tarihinde bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

Milli takımda 2 kez oynadı

2012'den 2015'e kadar Türkiye'nin 16, 17, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarına çağrılan Enes, oynadığı 53 karşılaşmada 43 gol kaydetti.

31 Mart 2015'te, Türkiye'nin Lüksemburg'u 2-1 yendiği hazırlık maçının 57. dakikasında A milli formayı ilk kez giyen Enes, ay-yıldızlıların, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldığı dostluk mücadelesinde de oyuna sonradan girdi.

AA

Son Güncelleme: 20.09.2016 13:32
Anahtar Kelimeler:
Manchester CityEnes ÜnalNAC BredaTwenteTürk FutboluBelçika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ