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Türkiye'nin olimpiyat macerası

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na 103 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 86 madalya kazandı.

Türkiye'nin olimpiyat macerası

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na 103 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 86 madalya kazandı.

04 Ağustos 2016 Perşembe 12:21
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Türkiye'nin olimpiyat macerası

 Brezilya'da resmi açılışı yarın yapılacak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na 103 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 86 madalya kazandı.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 38 altın, 25 gümüş, 23 de bronz madalya elde etti.

1948 Londra en çok madalya kazanılan olimpiyat

Türkiye en çok madalyayı ise 3 kez olimpiyatlara ev sahipliği yapan Londra'da kazandı.

1948 Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya elde eden ay-yıldızlı sporcular, 12 kezle en çok madalya kazandığı olimpiyatları yaşadı. 

Madalyasız olimpiyatlar

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu. 

Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.


AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 12:22
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaOlimpiyat OyunlarıABDSporRio De Janeiro
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