Türkiye'nin maç programı belli oldu

İSTANBUL
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, I Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin 5 Eylül 2016'da Hırvatistan deplasmanıyla başlayacağı eleme yolculuğu, 9 Ekim 2017'de Finlandiya deplasmanında sona erecek.
Ay-yıldızlıların elemelerde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak maçlarının programı şöyle:
5 Eylül 2016 - Hırvatistan-Türkiye
6 Ekim 2016 - Türkiye-Ukrayna
9 Ekim 2016 - İzlanda-Türkiye
24 Mart 2017 - Türkiye-Finlandiya
2 Eylül 2017 - Ukrayna-Türkiye
5 Eylül 2017 - Türkiye-Hırvatistan
6 Ekim 2017 - Türkiye-İzlanda
9 Ekim 2017 - Finlandiya-Türkiye
2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.
AA