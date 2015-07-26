Türkiye'nin maç programı belli oldu

İSTANBUL



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, I Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin 5 Eylül 2016'da Hırvatistan deplasmanıyla başlayacağı eleme yolculuğu, 9 Ekim 2017'de Finlandiya deplasmanında sona erecek.



Ay-yıldızlıların elemelerde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak maçlarının programı şöyle:



5 Eylül 2016 - Hırvatistan-Türkiye



6 Ekim 2016 - Türkiye-Ukrayna



9 Ekim 2016 - İzlanda-Türkiye



24 Mart 2017 - Türkiye-Finlandiya



2 Eylül 2017 - Ukrayna-Türkiye



5 Eylül 2017 - Türkiye-Hırvatistan



6 Ekim 2017 - Türkiye-İzlanda



9 Ekim 2017 - Finlandiya-Türkiye



2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

