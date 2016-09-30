Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Türkiye'de kaleci sıkıntısı yok'

Kayserispor'un Bulgar kaleci antrenörü Ivko Gançev, Türkiye'de kaleci sıkıntısı olmadığını kaydetti.

'Türkiye'de kaleci sıkıntısı yok'

Kayserispor'un Bulgar kaleci antrenörü Ivko Gançev, Türkiye'de kaleci sıkıntısı olmadığını kaydetti.

30 Eylül 2016 Cuma 13:12
533 Okunma
'Türkiye'de kaleci sıkıntısı yok'

 Kayserispor'un Bulgar kaleci antrenörü Ivko Gançev, aktif kalecilik döneminde Türkiye'de kaleci sıkıntısının olduğunu ancak şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Yaptığı açıklama yapan Gançev, Türk futbolunda son yıllarda yaşanan gelişmelerin kalecilere de yansıdığını vurgulayarak, "Türkiye'de iyi kaleciler var. Volkan Babacan, Volkan Demirel, Harun Tekin ve bizim kalecimiz Muammer Yıldırım, bunlar gerçekten iyi kaleciler. Eskisi gibi Türkiye'de yerli kaleci sıkıntısı yok. Eğer yabancı kaleci alırsan Muslera gibi isim olmalı. Gerçekten kendini ispatlamış kaleci olmalı. Öyle bir isim almayacaksan da Türk kalecilere şans vermek lazım. Her kaleci hatalı gol yer. Geçen sene Muslera kötü başladı sonra toparladı. Hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Milli takım kalecisi Volkan Babacan'ı beğeniyorum. Gerçekten son zamanlarda inanılmaz kurtarışlar yapıyor. Bence Türkiye'de en iyi yerli kaleci şu an kendisi." 

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 13:22
Anahtar Kelimeler:
KayserisporIvko GançevKaleci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ