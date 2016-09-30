'Türkiye'de kaleci sıkıntısı yok'

Kayserispor'un Bulgar kaleci antrenörü Ivko Gançev, aktif kalecilik döneminde Türkiye'de kaleci sıkıntısının olduğunu ancak şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Yaptığı açıklama yapan Gançev, Türk futbolunda son yıllarda yaşanan gelişmelerin kalecilere de yansıdığını vurgulayarak, "Türkiye'de iyi kaleciler var. Volkan Babacan, Volkan Demirel, Harun Tekin ve bizim kalecimiz Muammer Yıldırım, bunlar gerçekten iyi kaleciler. Eskisi gibi Türkiye'de yerli kaleci sıkıntısı yok. Eğer yabancı kaleci alırsan Muslera gibi isim olmalı. Gerçekten kendini ispatlamış kaleci olmalı. Öyle bir isim almayacaksan da Türk kalecilere şans vermek lazım. Her kaleci hatalı gol yer. Geçen sene Muslera kötü başladı sonra toparladı. Hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Milli takım kalecisi Volkan Babacan'ı beğeniyorum. Gerçekten son zamanlarda inanılmaz kurtarışlar yapıyor. Bence Türkiye'de en iyi yerli kaleci şu an kendisi."