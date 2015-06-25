Türkiye yüzmede finale kaldı

BAKÜ - 1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) yüzme branşında Türkiye, erkekler 4x200 metre serbest stil ve kadınlar 4x100 metre karışık takım yarışlarında finale çıktı, milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada eleme serisini geçerek yarı finale kaldı.

Bakü Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yüzme müsabakalarının üçüncü gün sabah seansında eleme yarışları yapıldı. Erge Can Gezmiş, Kaan Özcan, Samet Alkan ve Batuhan Hakan'ın yarıştığı Türkiye, erkekler 4x200 metre serbest stil takım elemelerinde 7.35.13'lük derecesiyle 8. sırayı alarak finalin yolunu tuttu.

Türkiye, Sezin Eligül, Gülşen Beste Samancı, Yüksel Deniz Özkan ve Zeynep Odabaşı'nın yer aldığı kadınlar 4x100 metre karışık takım elemelerinde de 4.17.21'lik süresiyle 5'inciliği elde ederek finale çıktı.

Bireysel yarışmalarda Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama elemelerinde 28.11'lik zamanıyla en iyi 3. dereceyi yaparak adını yarı finale yazdırdı.

Erkeklerde Berk Özkul ve Rasim Oğulcan Gör 200 metre sırtüstünde elemeleri geçemedi. Kadınlarda Zeynep Odabaşı 200 metre serbest stilde, Yüksel Deniz Özkan 100 metre kelebekte, Sezin Eligül ise 100 metre kelebek ve 50 metre sırtüstünde oyunlara elemelerde veda etti.