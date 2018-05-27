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Türkiye Tenis Ligi kuruluyor

Türkiye Tenis Ligi'nin gelecek yıldan itibaren kurulması planlanıyor.

Türkiye Tenis Ligi kuruluyor

Türkiye Tenis Ligi'nin gelecek yıldan itibaren kurulması planlanıyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:07
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Türkiye Tenis Ligi kuruluyor

ANKARA 

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, lig yapısının ve talimatnamenin belirlenmesi için teknik komitenin oluşturulduğu belirtidi.

2019 yılından itibaren TTF organizasyonuyla Türkiye Tenis Ligi'nin hayata geçirilmesinin planlandığı, lig kapsamında elde edilecek sponsorluk gelirlerinin, sporculara ve kulüplere ödül olarak sunulacağı ifade edildi.

Federasyonun ilan edeceği tarihlerde yapılacak istişare toplantısında kulüp başkanları ile ilgili yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri de alınarak, lig yapısının nihai halinin belirleneceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TenizTenis FederasyonuTürküye Tenis Ligi
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