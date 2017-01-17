Türkiye teknik adam değişiminde ilk sırada

İSTANBUL - Bu sezon 8 teknik direktör değişikliğine sahne olan Spor Toto Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesiyle kıyaslandığında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'yi Almanya ve İspanya takip etti

Türkiye'yi, 7 teknik adam değişiminin yaşandığı Almanya ile İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik direktör değişikliğine gidildi.

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) şu ana kadar toplam 34 kez teknik adam değişikliğine başvurdu.

Süper Lig'deki değişiklikler

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de geride kalan 17 haftada değişen teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.

Bu süreçte Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında da teknik adam değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı

Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Medipol Başakşehir'de 2014-2015 sezonu başından bu yana görev yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geride kalan bölümde İstanbul temsilcisine oynattığı futbolla dikkati çekti.