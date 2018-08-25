Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma:...

Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Trabzon'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Trabzon'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:37
0 Okunma
Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ile 7 Eylül Cuma günü sahasında oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Maç biletleri, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için iki gün öncelikli satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı da 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye-Rusya maçının bilet fiyatları 1. kategori 40, 2. kategori 20, 3. kategori de 15 lira olarak açıklandı.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı çıkarılan biletler teslimat noktası seçeneğiyle futbolseverlere ulaştırılacak. Gişeden bilet satışı ise 1 Eylül Cumartesi günü başlayacak.  

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıRusyaUEFA Uluslar B Ligi 2. Grup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor
Milli atıcı zirveyi bırakmak istemiyor
Beşiktaş 3'te 3 peşinde
Beşiktaş 3'te 3 peşinde
Coman'ın sakatlığı ciddi
Coman'ın sakatlığı ciddi
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da
Rize'de gol yok
Rize'de gol yok
Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Loris Karius Beşiktaş yolunda
Loris Karius Beşiktaş yolunda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ