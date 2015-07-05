Türkiye potada dünya üçüncüsü

İSTANBUL - Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, Heraklion Arena'daki maça her iki takımda karşılıklı basketlerle başladı ve ilk çeyrek 16-16 sona erdi. İkinci çeyrekte daha etkili olan milli takım soyunma odasına 5 sayılık avantajla gitti: 31-36.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, final periyoduna 12 sayılık avantajla girdi: 44-56. Son çeyrekte ev sahibi takımın maça ortak olma çabası yeterli olmadı ve Türkiye, sahadan 80-71 galip ayrılarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlı ekipte 28 sayı kaydeden Furkan Korkmaz oldu.

ABD dünya şampiyonu

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde ABD, Hırvatistan'ı normal süresi 67-67 biten maçta 79-71 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Hırvatistan ise ikinci olarak gümüş madalyada kaldı.