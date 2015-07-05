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Türkiye potada dünya üçüncüsü

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi Yunanistan'ı 80-71 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye potada dünya üçüncüsü

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi Yunanistan'ı 80-71 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

05 Temmuz 2015 Pazar 19:55
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Türkiye potada dünya üçüncüsü
İSTANBUL - Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, Heraklion Arena'daki maça her iki takımda karşılıklı basketlerle başladı ve ilk çeyrek 16-16 sona erdi. İkinci çeyrekte daha etkili olan milli takım soyunma odasına 5 sayılık avantajla gitti: 31-36.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, final periyoduna 12 sayılık avantajla girdi: 44-56. Son çeyrekte ev sahibi takımın maça ortak olma çabası yeterli olmadı ve Türkiye, sahadan 80-71 galip ayrılarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlı ekipte 28 sayı kaydeden Furkan Korkmaz oldu.

ABD dünya şampiyonu

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde ABD, Hırvatistan'ı normal süresi 67-67 biten maçta 79-71 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Hırvatistan ise ikinci olarak gümüş madalyada kaldı.

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 09:05
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Türkiyeönce VatanPotaDünya üçüncüsü
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