Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109195
ALTIN
148.266
DOLAR
3.4416
STERLİN
4.4910
EURO
4.1076
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor
İlaç bulamama korkusu 'stok' yaptırıyor
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde kullanılabilir
Zika virüsü beyin kanserinin tedavisinde...
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
Athena Tapınağı'nın izini sürüyorlar
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek
Video paylaşımından kimlik tespiti yapılabilecek

Türkiye'nin umutları yeşerdi

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan'ı mağlup ederek son iki karşılaşma öncesi 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürdü.

Türkiye'nin umutları yeşerdi

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan'ı mağlup ederek son iki karşılaşma öncesi 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını sürdürdü.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:56
0 Okunma
Türkiye'nin umutları yeşerdi

İSTANBUL

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyona katılma şansını son iki maça taşıdı.

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, geride kalan 8 maç sonrasında puanını 14'e yükseltti.

Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde I Grubu'nda mücadele eden milliler, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Elemelere deplasmanda Hırvatistan ve sahasında Ukrayna beraberliğiyle başlayan Türkiye, gruptaki üçüncü maçında konuk olduğu İzlanda'ya yenildi. İlk 3 maçını 2 puanla tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlılar, daha sonra sahasında Kosova ve Finlandiya'ya karşı aldığı 6 puanla gruptaki iddiasını sürdürdü.

Deplasmandaki Kosova galibiyetiyle üst üste 3. maçını kazanan milliler, rakip sahada Ukrayna'ya mağlup olunca elde ettiği avantajı yitirdi. İzlanda'nın Finlandiya'ya yenilmesi ve Ukrayna'nın İzlanda'ya mağlup olmasının ardından gruptaki 8. maçında sahasında Hırvatistan'ı yenen milliler, son 2 karşılaşma öncesinde yeniden ilk iki sıra için avantaj yakaladı.

Türkiye, grubu lider olarak tamamlayacak ekibin Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazanacağı organizasyonda, son iki karşılaşma öncesi averajla 3. sırada yer aldı. Hırvatistan ve İzlanda'nın 16'şar puanla ilk iki sırada bulunduğu grupta Türkiye ve Ukrayna'nın 14'er puanı var.

Elemelerde 9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar arasında ise en kötü ekip organizasyona veda edecek, diğer sekiz ülke de play-off maçlarına çıkacak. En iyi ikinciler hesaplamasında, grup sonuncularıyla yapılan maçlar işleme konulmayacak. Kasım ayının ikinci haftasında çift maç üzerinden oynanacak play-off turundan galip ayrılan 4 ekip daha Dünya Kupası bileti alacak. 

Kalan maçlar

Türkiye gruptaki son 2 maçında sahasında İzlanda ve deplasmanda Finlandiya müsabakalarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, iki maçını da kazanması durumunda en kötü olasılıkla play-off'a kalacak.

Türkiye'nin ilk iki sırayı elde etme yolundaki önemli rakiplerinden Ukrayna ise deplasmanda Kosova, sahasında ise Hırvatistan ile karşılaşacak. Lider Hırvatistan da sahasında Finlandiya ile oynadıktan sonra deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

I Grubu'nda oynanacak son maçların (TSİ) programı şöyle:

6 Ekim Cuma:

21.45 Kosova-Ukrayna

21.45 Hırvatistan-Finlandiya

21.45 Türkiye-İzlanda

9 Ekim Pazartesi:

21.45 İzlanda-Kosova

21.45 Finlandiya-Türkiye

21.45 Ukrayna-Hırvatistan

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'nda son iki maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y P
1. Hırvatistan 8 5 1 2 12 3 16
2. İzlanda 8 5 1 2 11 7 16
3. Türkiye 8 4 2 2 12 8 14
4. Ukrayna 8 4 2 2 11 7 14
5. Finlandiya 8 2 1 5 6 10 7
6. Kosova 8 0 1 7 3 20 1

Play-off heyecanı kasımda

Gruplarda, en kötü haricinde ikinci sırayı elde eden 8 takım arasında 17 Ekim'de yapılacak kura çekiminin ardından play-off müsabakaları oynanacak.

Play-off'ta ilk maçlar 9-11 Kasım, ikinci maçlar ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Mücadeleler sonucunda rakiplerine üstünlük kuran 4 takım daha, gruplarını lider tamamlayan 9 ekiple 2018 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ay-yıldızlı EkipTürkiyeUmutHırvatistan2018 FIFA Dünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rio 2016 Olimpiyatları için oy satın alındığı iddiası
Rio 2016 Olimpiyatları için oy satın alındığı iddiası
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Ante Cacic: Türkiye hakkıyla gol attı
Sancaktepe’de futbol aşkı
Sancaktepe’de futbol aşkı
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Galatasaray yeni transferleri tanıtıldı
Özkan Sümer'den 'altyapıya önem verin' çağrısı
Özkan Sümer'den 'altyapıya önem verin' çağrısı
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fikret Orman Beşiktaş antrenmanını takip etti
Fikret Orman Beşiktaş antrenmanını takip etti
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Cacic: Her maç bizim için önemli
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Cacic: Her maç bizim için önemli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ