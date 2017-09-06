Türkiye'nin umutları yeşerdi

İSTANBUL

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahasında Hırvatistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyona katılma şansını son iki maça taşıdı.

Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, geride kalan 8 maç sonrasında puanını 14'e yükseltti.

Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde I Grubu'nda mücadele eden milliler, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Elemelere deplasmanda Hırvatistan ve sahasında Ukrayna beraberliğiyle başlayan Türkiye, gruptaki üçüncü maçında konuk olduğu İzlanda'ya yenildi. İlk 3 maçını 2 puanla tamamlayarak hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlılar, daha sonra sahasında Kosova ve Finlandiya'ya karşı aldığı 6 puanla gruptaki iddiasını sürdürdü.

Deplasmandaki Kosova galibiyetiyle üst üste 3. maçını kazanan milliler, rakip sahada Ukrayna'ya mağlup olunca elde ettiği avantajı yitirdi. İzlanda'nın Finlandiya'ya yenilmesi ve Ukrayna'nın İzlanda'ya mağlup olmasının ardından gruptaki 8. maçında sahasında Hırvatistan'ı yenen milliler, son 2 karşılaşma öncesinde yeniden ilk iki sıra için avantaj yakaladı.

Türkiye, grubu lider olarak tamamlayacak ekibin Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazanacağı organizasyonda, son iki karşılaşma öncesi averajla 3. sırada yer aldı. Hırvatistan ve İzlanda'nın 16'şar puanla ilk iki sırada bulunduğu grupta Türkiye ve Ukrayna'nın 14'er puanı var.

Elemelerde 9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar arasında ise en kötü ekip organizasyona veda edecek, diğer sekiz ülke de play-off maçlarına çıkacak. En iyi ikinciler hesaplamasında, grup sonuncularıyla yapılan maçlar işleme konulmayacak. Kasım ayının ikinci haftasında çift maç üzerinden oynanacak play-off turundan galip ayrılan 4 ekip daha Dünya Kupası bileti alacak.

Kalan maçlar

Türkiye gruptaki son 2 maçında sahasında İzlanda ve deplasmanda Finlandiya müsabakalarına çıkacak. Ay-yıldızlılar, iki maçını da kazanması durumunda en kötü olasılıkla play-off'a kalacak.

Türkiye'nin ilk iki sırayı elde etme yolundaki önemli rakiplerinden Ukrayna ise deplasmanda Kosova, sahasında ise Hırvatistan ile karşılaşacak. Lider Hırvatistan da sahasında Finlandiya ile oynadıktan sonra deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

I Grubu'nda oynanacak son maçların (TSİ) programı şöyle:

6 Ekim Cuma:

21.45 Kosova-Ukrayna

21.45 Hırvatistan-Finlandiya

21.45 Türkiye-İzlanda

9 Ekim Pazartesi:

21.45 İzlanda-Kosova

21.45 Finlandiya-Türkiye

21.45 Ukrayna-Hırvatistan

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'nda son iki maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y P 1. Hırvatistan 8 5 1 2 12 3 16 2. İzlanda 8 5 1 2 11 7 16 3. Türkiye 8 4 2 2 12 8 14 4. Ukrayna 8 4 2 2 11 7 14 5. Finlandiya 8 2 1 5 6 10 7 6. Kosova 8 0 1 7 3 20 1

Play-off heyecanı kasımda

Gruplarda, en kötü haricinde ikinci sırayı elde eden 8 takım arasında 17 Ekim'de yapılacak kura çekiminin ardından play-off müsabakaları oynanacak.

Play-off'ta ilk maçlar 9-11 Kasım, ikinci maçlar ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Mücadeleler sonucunda rakiplerine üstünlük kuran 4 takım daha, gruplarını lider tamamlayan 9 ekiple 2018 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.